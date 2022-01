»

(Lien direct) PAGAN ALTAR (Heavy/Doom Metal traditionnel, Royaume-Uni) vient de dévoiler l'intégralité de sa compilation intitulée The Story Of Pagan Altar. L'ensemble se découvre ci-dessous avec le tracklisting :



01. Narcissus Complex (As "Liquid Gas" 1976)

02. Going Nowhere (As "Liquid Gas" 1976)

03. To The Line (As “Hydra” 1977)

04. Armadeus (1983)

05. The Black Mass (1983)

06. The Witches Pathway (1986)

07. The Aftermath (1986)

08. Moving On (As "Malac's Cross" 1991)

09. Reincarnation (As "Malac's Cross" 1991)

10. Walking In The Dark (2007 single)

11. Narcissus (2007 single)



The Story of Pagan Altar by Pagan Altar (Official)