»

(Lien direct) FOSSILIZATION (Death Metal, Brésil) et RITUAL NECROMANCY (Death Metal, USA) vont sortir un split EP le 25 février via Everlasting Spew Records. Tracklist :



1. Ritual Necromancy - Enter The Depths 15:30

2. Fossilization - Exalted In The Altar Of Insignificance 06:39

3. Fossilization - With Blood And Feathers 06:18