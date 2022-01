»

(Lien direct) ABRASION (Hardcore, USA) vient de sortir son premier EP intitulé Born To Be Betrayed. Disponible via Indecision Records, celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :



01. Intro

02. Dios No Te Va Salvar

03. Face To Face

04. No Loyalty

05. Deaths Embrace



Born To Be Betrayed by Abrasion