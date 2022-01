Les news du 10 Janvier 2022 News Les news du 10 Janvier 2022 H » (Lien direct) H (Black Metal, Italie) sortira son premier long-format Dominus Draconis le 26 janvier 2022 sur Sounds of Hell. Tracklist :



01 H - XVI, II 16,2- Mors Omnia Solvit

02 H - XVII, III 17,3 - Dominus Draconis

03 H - VI, XII 6,12- Il Sesto Sigillo (The Sixth Seal)

04 H - XVIII, VIII 18,8 - Bruciata Dal Fuoco (Burned by fire -> is referred to Babilonia)

05 H - IX, VII 9,7 - Locuste Dall'Abisso (Locusts From The Abyss)

06 H - VIII, I 8,1 - Il Silenzio Nel Cielo (The Silence Above The Sky)

07 H -XXI, VIII 21,8- La Seconda Morte (The Second Death)





