»

(Lien direct) INTERNAL SUFFERING (Brutal Death, Colombie/Espagne) sortira son nouvel album Rituals cet été sur New Standard Elite. Tracklist non définitive :



1. ANTEDILUVIAN ENTITIES CONJURATION (intro)

2. RITUALS

3. PARAMOUNT ABOMINATION

4. BLACKER THAN NIGHT

5. REVELATIONS OF APOCALYPSE

6. RITES OF IMMORTALITY

7. HAUNTERS OF THE DARK

8. SUBTERRANEAN RAPTURE

9. OUTER GATEWAYS

10. THE CHAOS OUT OF SPACE