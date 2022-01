»

(Lien direct) THUNDEROR (Heavy Metal avec des membres de Skull Fist, Canada) a posté une vidéo pour le morceau-titre de son premier full-length Fire It Up dont la sortie est programmée pour le 25 février sur Boonsdale Records. Tracklist :



1. Fire It Up (5:12)

2. How We Roll (4:14)

3. All or Nothing (4:31)

4. Dangerous Times (5:24)

5. Thunderor (4:32)

6. On the Run (4:04)

7. Into the Storm (1:34)

8. We Can Make It (4:21)

9. Cold Tears (5:17)



Durée totale : 39:09)