(Lien direct) DEATHBELL (Doom Metal, France) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "The Ladder" extrait de son nouvel opus A Nocturnal Crossing à paraître le 25 février via Svart Records. Tracklist :



01. The Stronghold and the Archer

02. Devoured on the Peak

03. The Ladder

04. Silent She Comes

05. Shifting Sands

06. A Nocturnal Crossing