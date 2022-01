»

(Lien direct) ALLEGAEON (Death mélodique, technique et progressif, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Damnum qui sortira le 25 février via Metal Blade. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Bastards Of The Earth

2. Of Beasts And Worms

3. Into Embers

4. To Carry My Grief Through Torpor And Silence

5. Vermin

6. Called Home

7. Blight

8. The Dopamine Void, Pt. I

9. The Dopamine Void, Pt. II

10. Saturnine

11. In Mourning

12. Only Loss