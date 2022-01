»

(Lien direct) VILE RITES (Death Metal, USA) a sorti hier via Desert Wasteland Productions son premier EP intitulé The Ageless. Celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :



01. Susurrus Balfourianae

02. The Ageless

03. Laid Across The Altars Of Time

04. By Virtue Of Chaos

05. Spectre Of Forgotten Light



The Ageless by Vile Rites