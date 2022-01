»

(Lien direct) ARCH ENEMY (Death mélodique, Suède) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel opus Deceivers qui sortira le 29 juillet via Century Media. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Handshake With Hell

2. Deceiver, Deceiver

3. In The Eye Of The Storm

4. The Watcher

5. Poisoned Arrow

6. Sunset Over The Empire

7. House Of Mirrors

8. Spreading Black Wings

9. Mourning Star

10. One Last Time

11. Exiled From Earth