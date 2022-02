»

(Lien direct) KORN (Neo Metal, USA) a mis en ligne le titre "Lost In The Grandeur" extrait de son nouvel album Requiem à paraître le 4 février. Tracklist :



01. Forgotten

02. Let the Dark Do the Rest

03. Start The Healing

04. Lost in the Grandeur

05. Disconnect

06. Hopeless and Beaten

07. Penance to Sorrow

08. My Confession

09. Worst Is On Its Way