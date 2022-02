»

(Lien direct) HANGMAN'S CHAIR (Grunge / Hardcore / Doom Metal, France) vient de dévoiler un nouveau clip pour le titre "Who Wants To Die Old". Ce titre est tiré de l'album A Loner sorti aujourd'hui chez Nuclear Blast Records et que vous pouvez également découvrir en intégralité ci-dessous :



01. An Ode To Breakdown

02. Cold & Distant

03. Who Wants To Die Old

04. Storm Resounds

05. Supreme

06. Pariah And The Plague

07. Loner

08. Second Wind

09. A Thousand Miles Away







A Loner by HANGMAN'S CHAIR