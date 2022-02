»

(Lien direct) CHUBBY & THE GANG (Punk Rock, Royaume-Uni) vient de dévoiler un nouveau morceau sous la forme d'un clip vidéo. Il s'agit du titre "Who Loves Ya (Coup d'État)" qui figurera sur un EP trois titres intitulé Labour Of Love à paraître chez Partisan Records :



01. Who Loves Ya (Coup d'État)

02. Twice Shy

03. Ain't There No One?