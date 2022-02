»

(Lien direct) FERAL (Crust/Hardcore/Grind, France) offre son nouvel album Spiritual Void, sorti le 26 janvier sur Source Atone Records et Basement Apes Industries, en écoute intégrale. Tracklist :



01. Solitude 00:32

02. Watchdogs 03:20

03. Ghost walker 02:30

04. Six feet of dirt 02:53

05. Death stranding 02:09

06. Dustbound 02:58

07. Eyes painted on the cross 03:45

08. Real wars 02:45

09. The great reset 02:39

10. Cloud chamber 02:38

11. Pools of blood 04:08

12. Isolation 01:35