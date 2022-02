»

(Lien direct) HATH (Progressive Blackened Death Metal, USA) a mis en ligne le titre "Name Them Yet Build No Monument" extrait de son nouvel album All That Was Promised à venir le 4 mars sur Willowtip Records. Tracklist :



1. The Million Violations

2. Kenosis [Official Video]

3. Lithopaedic [Official Video]

4. Iosis

5. Decollation

6. Death Complex

7. Casting of the Self

8. All That Was Promised

9. Name Them Yet Build No Monument