(Lien direct) SOTHERION (Black Metal, France) est un groupe formé par BST, ex-Aosoth et actuel The Order Of Apollyon. Celui-ci a sorti il y a peu sa toute première démo intitulée Schwarmgeist et disponible au format cassette via World Terror Committee. Elle se découvre ci-dessous :



01. Shrine Of The Chosen

02. Schwarmgeist



https://www.youtube.com/watch?v=tTwA64nBlCc