(Lien direct) DEFICIENCY (Melodic Thrash Metal, France) a posté une vidéo pour le titre "I Am The Misfortune Herald" (ft. Björn "Speed" Strid - SOILWORK) extrait de son nouvel opus Warenta centré sur une légende d'un bassin minier des années 1940, à paraître le 11 mars prochain via Metal East Productions. Tracklist :



01. Warenta

02. Dichtonomy

03. I Am the Misfortune Herald

04. The Black Book

05. The Feathers

06. Lumpendoktor

07. Ludma

08. A Fire Asleep

09. Alliviate the Suffering

10. Real is Revealed