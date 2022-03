»

(Lien direct) COSMIC PUTREFACTION (Death Metal, Italie) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Crepuscular Dirge For The Blessed Ones qui sortira le 6 mai via Profound Lore Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. …Through Withered Horizons

2. Sol’s Upheaval Debris

3. From Resounding Silence To The Obsidian Womb

4. Amniotic Bewilderment

5. Lysergic Sulfuric Waters

6. Twisting Spirals In The Murk

7. Cradle Wrecked, Curtains Unfurled

8. Crepuscular Dirge For The Blessed Ones