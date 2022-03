»

(Lien direct) INTOLERANCE (Death Metal, Espagne) a dévoilé le morceau "Echoes From the Past" tiré de son premier longue-durée Dark Paths of Humanity qui sort le 25 avril via Memento Mori (CD), le 13 mai chez Godz ov War Productions (K7) et plus tard sur Fucking Kill Records (LP). Tracklist :



1. Embodiment of Chaos

2. Death Before Slavery

3. Beyond the Axis of Truth

4. Flagellation

5. Echoes from the Past

6. Tower of Silence

7. Cataleptic Despair

8. Dark Paths of Humanity