(Lien direct) CRYPTIVORE (Death Metal, Australie) offre son premier long-format Celestial Extinction en écoute intégrale à cette adresse. Sortie le 15 mars via Bitter Loss Records. Tracklist :



01. Cocoon Hetacomb

02. Dripping with Skin

03. Vault of Obscurity

04. Gate of Dismal Torture

05. The Ethereal Deceased

06. Monastery Worms

07. Solemn Desolation

08. Cadaverizor

09. Clandestine Ruination

10. Celestial Extinction