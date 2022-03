»

(Lien direct) ANVIL (Heavy Metal, Canada) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Impact Is Imminent qui sortira le 20 mai via AFM Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Take A Lesson

2. Ghost Shadow

3.Another Gun Fight

4.Fire Rain

5.Teabag

6. Don't Look Back

7. Someone To Hate

8. Bad Side Of Town

9. Wizard's Wand

10. Lockdown

11. Explosive Energy

12. The Rabbit Hole

13. Shockwave

14. Gomez