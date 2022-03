»

(Lien direct) BLUT AUS NORD (Psychedelic Black Metal, France) sortira son nouvel album intitulé Disharmonium - Undreamable Abysses le 20 mai sur Debemur Morti Productions. En voici un premier extrait avec le titre "That Cannot Be Dreamed" :



01. Chants Of The Deep Ones

02. Tales Of The Old Dreamer

03. Into The Woods

04. Neptune's Eye

05. That Cannot Be Dreamed

06. Keziah Mason

07. The Apotheosis Of The Unnamable