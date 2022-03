»

(Lien direct) ATLANTIS CHRONICLES (Modern Progressive Death Metal/Metalcore, France) a mis en ligne le titre "A New Extinction" tiré de son nouveau disque Nera qui sort le 8 avril via Metal East Productions. Tracklist :



01. Full Fathom Five

02. The Drowned And The Saved

03. A New Extinction

04. We All Saw It Coming

05. Obsolete Bodies

06. Ruins And Memories

07. The Great Escape

08. The Great Inscape

09. The End Is Near

10. Fatherless Nights Ahead