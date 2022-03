»

(Lien direct) CANDELABRUM (Black Metal, Portugal) sortira son nouvel album Nocturnal Trance le 29 avril sur Hells Headbangers. Un extrait, "Beyond (Back to the Origin)", est en ligne sur Bandcamp. Tracklist :



1. Crystalline Telasthesia [9:14]

2. Through the Mirror of Divination [8:24]

3. Poisonous Dark Apparitions [7:59]

4. Beyond (Back to the Origin) [5:41]

5. Into Death's Trance [6:51]