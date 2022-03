Les news du 19 Mars 2022 News Les news du 19 Mars 2022 Decapitated - Månegarm - Proudhon - Funeral Storm - Unbowed - Sign of Evil - Meyhnach » (Lien direct) DECAPITATED (Metal extrême moderne, Pologne) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouvel album Cancer Culture qui sortira le 27 mai via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. From The Nothingness With Love

2. Cancer Culture

3. Just A Cigarette

4. No Cure

5. Hello Death

6. Iconoclast

7. Suicidal Space Programme

8. Locked

9. Hours As Battlegrounds

10. Last Supper





» (Lien direct) MÅNEGARM (Viking / Folk / Heavy, Suède) a dévoilé le tracklisting et deux extraits de son nouvel album Ynglingaättens Öde qui sortira le 15 avril via Napalm Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Freyrs Blod

2. Ulvhjärtat

3. Adils Fall

4. En Snara Av Guld

5. Stridsgalten

6. Auns Söner

7. Vitta Vettr

8. Hågkomst Av Ett Liv

9. The Wolfheart









» (Lien direct) PROUDHON (Death/Grind, France) sort son premier longue-durée Social Tympanum le 20 mars avec l'aide de Duality Records, Inhuman Homicide et Mutual Aid Records.



"Le projet PROUDHON est lancé d'une envie commune des deux compositeurs principaux Thomas Hagmann et Antoine Hillion de réaliser de la musique plus violente et crasseuse que dans leurs autres groupes respectifs lors du deuxième confinement en France fin 2020. Usinant du Death-Grind poisseux et socialement sans équivoque, les deux musiciens sortent leur premier EP « The Damaged Bodies » aux lueurs de février 2021 avec une pochette empruntée au peintre prussien Adolph von Menzel plaçant les 11 titres de l'album dans la réalité suintante et ardue du monde industriel des siècles précédents avec un regard critique posé sur le système capitaliste. L'EP eu un bon échos dans la presse spécialisée (Metalorgie, Thrashocore etc.. ) ainsi qu'un petit succès sur les plateformes en ligne, Bandcamp en tête de liste. La situation sanitaire et sociale ne s'améliorant pas vraiment l'occasion de créer un EP plus bruitiste et Dada se profila avec K.U.N.S.T, hommage à la Commune parisienne et aux arts révolutionnaires. Fort de ce succès le collectif large qui regroupe une poignée de personnes, musiciens live, compositeurs, paroliers, graphistes... Se projette vers l'année 2022 avec ambition, date de tournées et premier album, maturé et enregistré professionnellement pour affronter une révolution terrestre et politique prometteuse."



PROUDHON IS



THOMAS HAGMANN – VOCALS /DRUMS

ANTOINE HILLION – GUITARS /BASS

TILL BATOZ – LYRICS AND PROPAGANDA

QUENTIN JEANNEY – GUITARS (LIVE)

MAXIME VOIROL – BASS (LIVE)

MATTHIEU GAMBA – DRUMS (LIVE)



NEXT GIGS :

22/04/2022 OSSELLE w/ Hordür

26/04/2022 PARIS - l'International w/ Deathwhore, Serpillere

20/05/2022 BESANÇON - Passagers du Zinc w/ Deathwhore, Ripat

03/06/2022 DIJON - Les Tanneries w/ Sublime Cadaveric Decomposition

04/06/2022 NEVERS - Chez GG

09/09/2022 DIJON - Deep Inside Klub

10/09/2022 NOMMAY- Pinky Bar

» (Lien direct) FUNERAL STORM (Black Metal, Grèce) a mis en ligne le titre "The Void" extrait de son nouveau disque Chthonic Invocations à venirt dans le courant de l'année chez Hells Headbangers.





» (Lien direct) UNBOWED (Melodic Death/Black, Canada) sortira son nouvel opus Colour The Soul le 20 mai en auto-production. Tracklist :



01. Hero Lux

02. Eigi Einhamr

03. Fire of Wode

04. Stream of Life // Flow of Death

05. The Holy Momentum

06. As I Step Mountains Sway

07. Home

08. The Athem of I

09. Umbra Cruciata

10. The Mourning Shade





» (Lien direct) SIGN OF EVIL (Black/Speed, Chili) sortira son premier long-format Psychodelic Death le 20 mai via Edged Circle Productions. Tracklist :



1. Bad Trip

2. The Consequence Of Your Actions

3. Psychodelic Death

4. Serpent Poison

5. When The Day Arrives

6. Anonymous

7. The War Is Now

8. August 8th MMIX

9. The Underground

10. Die

11. Rusted Nailed

12. Slow Death

13. Into The Unknown





» (Lien direct) MEYHNACH (Black Metal, France) sortira son nouvel album Miseria de profundis le 29 avril sur Osmose Productions. Tracklist :



1. Virus [7:52]

2. To Exterminate the World [8:37]

3. Into the Weird [6:04]

4. Grim Omen [7:48]

5. Relapse [6:09]

6. In Search of Wasted Time [7:22]

7. Tentacles of Anguish [7:34]

