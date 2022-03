»

(Lien direct) BERTHOLD CITY (Hardcore, USA) a sorti vendredi dernier sur War Records son premier album intitulé When Words Are Not Enough. Celui-ci est à découvrir en intégralité ci-dessous :



01. Only Truth Wins

02. Still Holding On

03. When Might Makes Right

04. The Pharmacist

05. Empty Faces

06. Out Of Darkness

07. Turn It Around

08. Break The Chain

09. Flashing Lights

10. A Better Way

11. Left With Nothing

12. With This Regret



When Words Are Not Enough by BERTHOLD CITY