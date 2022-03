»

(Lien direct) LUMINOUS VAULT (Black Metal Industriel, USA), sortira son premier album "Animate the Emptiness" le 20 Mai prochain, chez Profound Lore Records. La pochette, la tracklist, ainsi qu'un premier extrait ont été dévoilés :



01. Invoke Radiant Gleam

02. Incarnate Flame Arise

03. Divine Transduction

04. Regeneration

05. Earth Daemon

06. Embryonic

07. Ancient North



Animate The Emptiness by LUMINOUS VAULT