»

(Lien direct) DESOLATE SHRINE (Death Metal, Finlande) intitulé Fires Of The Dying World est à écouter en intégralité ci-dessous :



01. Intro

02. Echoes In The Halls Of Vanity

03. The Dying World

04. The Silent God

05. Cast To Walk The Star Of Sorrow

06. My Undivided Blood

07. The Furnace Of Hope



Fires of the Dying World by Desolate Shrine