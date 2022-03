»

(Lien direct) DECAYING CRYPT (Death/Doom, USA) va rééditer sa démo auto-produite Demo MMXXI le mois prochain via Rotted Life en cassette. Des versions CD et vinyle sont également prévues. En attendant, vous pouvez l'écouter sur Bandcamp. Tracklist :



1. Intro

2. Spire Of Barbaric Subexistence

3. Turn To Ash

4. Hallways Of Catatonia

5. Wretching Hellscape