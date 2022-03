»

(Lien direct) CRUCIFIER (Blackened Death Metal, USA) sortira son nouvel EP Say Your Prayers le 1er juin sur Iron Bonehead Productions. Tracklist :



1. My Soul to Take [6:20]

2. Foul Deeds Will Rise [5:44]

3. Into Ash [3:18]

4. Chime of the Goat's Head Bell [3:59]

5. Jesus Hitler [Carnivore cover] [5:52]