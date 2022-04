»

(Lien direct) HELMS ALEE (Post Hardcore / Rock, USA) a dévoilé un nouvel extrait de son prochain album intitulé Keep This Be The Way dont la sortie est fixée au 29 avril sur Sargent House. Il s'agit du titre "Tripping Up The Stairs" présenté sous la forme d'un clip vidéo à découvrir ci-dessous :



01. See Sights Smell Smells (vidéo)

02. Keep This Be The Way

03. How Party Do You Hard

04. Tripping Up The Stairs

05. Big Louise

06. Do Not Expose To The Burning Sun

07. The Middle Half

08. Mouth Thinker

09. Three Cheeks To The Wind

10. Guts For Brains







À noter également que le groupe sera en tournée en Europe ce mois-ci avec notamment quelques dates en France :



22/04/2022 - Paris - Bataclan

23/04/2022 - Orléans - Astrolabe

24/04/2022 - Nantes - Warehouse

26/04/2022 - Toulouse - Metronum

27/04/2022 - Biarritz - Atabal