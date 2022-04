»

(Lien direct) SADISTIC DRIVE (Death Metal, Finlande) sortira son deuxième album intitulé Perpetual Torture le 27 mai sur Headsplit Records (CD) et un peu plus tard sur The Other Records (LP). Deux extraits sont d'ores et déjà disponibles ci-dessous, "Black Market Mortician" et "Suicide Self-Portrait" :



01. Murderous Megalomania

02. Hooker Street Strangler

03. Prurient Stabbing Fantasies

04. Black Market Mortician

05. Sacraments Of Sadism

06. Human Vivisection

07. Suicide Self-Portrait

08. Fucked To Shreds

09. Formless Corpses



Perpetual Torture by Sadistic Drive