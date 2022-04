»

(Lien direct) UNBOWED (Melodic Death/Black, Canada) a posté le titre "Fire of Wode" extrait de son nouvel album Colour the Soul qui sort le 20 mai en auto-production. Tracklist :



1. Hero Lux

2. Eigi Einhamr

3. Fire of Wode

4. Stream of Life Flow of Death

5. The Holy Momentum (Ft. Frederik Jensen)

6. As I Step Mountains Sway (Ft. Joel Violette)

7. Home

8. The Athem of I

9. Umbra Cruciata (Ft. Mathias "Vreth" Lillmåns)

10. The Mourning Shade