»

(Lien direct) SKULL FIST (Heavy/Speed, Canada) a mis en ligne une vidéo pour le morceau "Madman" extrait de son nouvel album Paid In Full sorti hier sur Atomic Fire Records. Tracklist :



1. Paid in Full

2. Long Live the Fist

3. Crush, Kill, Destroy

4. Blackout

5. Madman

6. For the Last Time

7. Heavier Than Metal

8. Warrior of the North