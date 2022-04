»

(Lien direct) IN ARKADIA (Thrash Mélodique, France) sortira le 8 mai en autoproduction un EP intitulé Over Frozen Waves. Le tracklisting se découvre ici :



1. No One Escapes Death

2. Harvesters Of Hate

3. We Are The Wolves

4. Over Frozen Waves

5. Disincarnate