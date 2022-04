»

(Lien direct) S.D.I. (Speed/Thrash/Heavy, Allemagne) va rééditer son premier album Satans Defloration Incorporated (1986) en version vinyle remasterisée le 20 mai. On y retrouvera quatre titres bonus réenregistrés. Une box édition limitée proposera elle un live bootleg de 1986 contenant seize pistes. Tracklist :



1. Quasimodo

2. Panic in Wehrmacht

3. Wanker

4. Absolute Banger

5. Young Blood

6. You’re wrong

7. Chainsaw Massacre

8. I don’t care

9. Take off your hands

10. I wanna fuck you

11. Bullshit

12. Disappointment

13. Bloodsucker

- - - - - -

14. Back to earth

15. Get lost

16. Cry for more

17. Make my day