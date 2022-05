»

(Lien direct) DEPRESSED MODE (Symphonic Death/Doom, Finlande) sort aujourd'hui son nouveau disque Decade of Silence sur Inverse Records. Vous pouvez l'écouter en intégralité ci-dessous. Tracklist :



1. Death Walks Among Us

2. Endless November

3. Dissociation of the Extinguished Mind

4. As the Light Dims

5. Parasites of Mind

6. Kaamos (Land of Winter)

7. Serpents

8. Eternal Darkness

9. Aeternus