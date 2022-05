»

(Lien direct) HATRIOT (Thrash, Etats-Unis) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album The Vale Of Shadows qui sortira le 22 juillet via Massacre Records. L'ensemble se découvre ici :



1. Horns & Halos

2. The Hate Inside

3. Forceful Balance

4. Verminous And Vile

5. Clemency Denied

6. The Twenty Fifth Hour

7. Only Red Remains

8. Mark Of The Tyrant

9. Vale Of Shadows

10. Murderous Tranquility

11. Hymn For The Wicked