(Lien direct) SOULFLY (Néo / Thrash, Brésil) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Totem qui sortira le 5 août via Nuclear Blast. L'ensemble est à découvrir ici :



1. Superstition

2. Scouring The Vile

3. Filth Upon Filth

4. Rot In Pain

5. The Damage Done

6. Totem

7. Ancestors

8. Ecstasy Of Gold

9. Soulfly XII

10. Spirit Animal