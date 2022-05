»

(Lien direct) ASSUMPTION (Doom/Death, Italie) propose un autre extrait de son nouveau disque Hadean Tides qui sort le 20 mai sur Everlasting Spew Records. Tracklist :



1. Oration

2. Submerged by Hadean Tides

3. Daughters of the Lotus

4. Breath of the Dedalus

5. The Liquescent Hours

6. Triptych

7. Black Trees Waving