(Lien direct) BEHEMOTH (Black Metal, Pologne) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Opvs Contra Natvram qui sortira le 16 septembre via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ici :



1. Post-God Nirvana

2. Malaria Vvlgata

3. The Deathless Sun

4. Ov My Herculean Exile

5. Neo-Spartacvs

6. Disinheritance

7. Off To War!

8. Once Upon A Pale Horse

9. Thy Becoming Eternal

10. Versvs Christvs