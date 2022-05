»

FROSTEN (Black Metal, Angleterre) sortira son premier long-format With Sigils and Infernal Signs le 27 mai sur Purity Through Fire. Tracklist :



1. Under a Twilight Sky (Intro) [2:19]

2. Ov the Black Flame [8:14]

3. My Words Become Flesh [9:02]

4. With Sigils and Infernal Signs [8:08]

5. At Autumn's End [3:30]

6. A Shadow in the Fog [8:52]