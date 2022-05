»

(Lien direct) SOILWORK (Death mélodique moderne, Suède) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Övergivenheten qui sortira le 19 août 2022 via Nuclear Blast. L'ensemble est à découvrir ci-dessous :



1. Övergivenheten

2. Nous Sommes La Guerre

3. Electric Again

4. Valleys Of Gloam

5. Is It In Your Darkness

6. Vultures

7. Morgongåva/stormfågel

8. Death, I Hear You Calling

9. This Godless Universe

10. Dreams Of Nowhere

11. The Everlasting Flame

12. Golgata

13. Harvest Spine

14. On The Wings Of A Goddess Through Flaming Sheets Of Rain