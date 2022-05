»

(Lien direct) NUBIVAGANT (Black Metal, Italie) a dévoilé le titre "Into Eternal Night" qui figurera sur son nouvel album The Wheel and the Universe prévu le 21 juin chez Amor Fati Productions. Tracklist :



1. Into Eternal Night [5:51]

2. The Mask And The Devil [5:43]

3. The Book Of The Earth [7:05]

4. Clothed With The Sun [8:55]

5. Between The Moon And The Stars [4:03]

6. The Great White Throne [10:36]