»

(Lien direct) SEEP (Death/Doom, USA) sortira son premier longue-durée Hymns to the Gore le 8 juillet via Extremely Rotten Productions. Tracklist :



Morbidly Obese

Jigsaw Facefuck

Addicted to Rancidity

Horrific Fetal Mutation

Gorging on the Gutpile

Pedophile Genitalia Removal

Encased in Shit

Swimming in Sewage



Hymns to the Gore by Seep