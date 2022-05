»

(Lien direct) KRISIUN (Brutal Death, Brésil) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Mortem Solis qui sortira le 29 juillet via Century Media. L'ensemble se découvre ici :.



1. Sworn Enemies

2. Serpent Messiah

3. Swords Into Flesh

4. Necronomical

5. Tomb Of The Nameless

6. Dawn Sun Carnage

7. Temple Of The Abattoir

8. War Blood Hammer

9. As Angels Burn

10. Worm God