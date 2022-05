»

(Lien direct) CADAVER COILS (Death Metal, Grèce) offre son premier long-format Offerings of Rapture and Decay en écoute intégrale. Il est sorti le 27 mai via Iron Bonehead Productions. Tracklist :



1. Wings As Blades [6:26]

2. Fruits Of Avarice [6:15]

3. Splenetic Voices [6:23]

4. Tongue Of The Beast [2:47]

5. Arid Sand Tomb [7:30]

6. A Sovereign, A Monarch [7:32]