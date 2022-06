»

(Lien direct) ABSTAIN (Hardcore, USA) sortira son premier EP intitulé Infirm Of Purpose le 24 juin sur War Records. En voici un premier extrait avec le titre "Faced With A Choice" à découvrir ici :



01. A Straight Edge Hymn

02. Faced With A Choice

03. Lethal Dose

04. Dual Allegiance

05. Reckoning