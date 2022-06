»

(Lien direct) LIFE'S QUESTION (Hardcore, USA) sortira son premier album intitulé World Full Of... le 8 août prochain sur Triple B Records. En voici un nouvel extrait avec le titre "Mellow My Mind" à découvrir ci-dessous :



01. The Will To Dream

02. Enemy

03. Mellow My Mind

04. For You

05. To You

06. Broke

07. Prayer For My Old Man

08. Playin Hell' Tryin To Get To Heaven

09. Burden Me

10. World Full Of...

11. Another Casket Kissed



World Full Of... by Life's Question