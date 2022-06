»

(Lien direct) ANTHRAX (Power Thrash / Heavy Rock, Etats-Unis) sortira un nouvel album live intitulé Anthrax XL qui sortira le 15 juillet via Nuclear Blast. Le tracklisting est le suivant :



1. Time/Fight Em ’Til You Can’t

2. Madhouse

3. Caught In A Mosh

4. Metal Thrashing Mad

5. Got The Time (Joe Jackson cover)

6. I Am The Law

7. Keep It In The Family

8. Lone Justice

9. The Devil You Know

10. Be All End All

11. Now It’s Dark

12. Antisocial (TRUST cover)

13. In The End

14. Medusa

15. Evil Twin

16. Indians

17. Skeletons In The Closet

18. Blood Eagle Wings

19. Bring The Noise (PUBLIC ENEMY cover – feat. Chuck D)

20. A.I.R.

21. Among The Living